Buzları çözülen Nazik Gölü'nden kartpostallık manzaralar

Kış mevsiminde şiddetli soğuk nedeniyle yüzeyi buz tutan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü’nün çözülmesiyle ortaya çıkan görüntü kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan, 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle donan Nazik Gölü’nün çözülmesiyle ortaya çıkan muhteşem manzara havadan drone ile görüntülendi.

Kış aylarında şiddetli soğuklarla 40 santimetre kalınlığında buz tutan gölün yüzeyi nisan ayı başlarında çözülmeye başlıyor. Göl yüzeyindeki buz tabakasının çözülmesiyle birlikte büyük kütleler halinde göl yüzeyinde yüzen buz parçaları ve arasında avlanmaya çalışan balıkçı tekneleri, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.