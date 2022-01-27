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Buzlanan yolda kayan aracı böyle durdurmaya çalıştı

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

27 Ocak 2022 14:31

Bursa’da kar yağmasının ardından buzlanan yolda rampa çıkmak isteyen ticari araç sürücüsü kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
 
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle rampaya çıkmak istedi. Buzlu olduğunu düşünemeyen hafif ticari araç sürücüsü, geri geri kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Bu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.
 
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde hafif ticari araç kayarken bir vatandaşın kayan aracı tutmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.
 
Kaynak: DHA
 
bursakayanaraç

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