Buzda kayarak düşen vatandaş: "Neredeyiz biz, hiçbir şey hatırlamıyorum"

Hafta boyunca İstanbul'da ara ara etkili olan kar yağışının ardından yollar buz tuttu. 17 yaşındaki Polat Cebeci, Sultangazi'de bulunan evinin yakınındaki buz tutan yokuşta kaymaya çıkarken düştü. Yüz üstü düşen Cebeci'nin alnı ve burnu kanlar içinde kalırken ambulansla hastaneye götürüldü. Hafıza kaybı yaşayan Cebeci'nin düşme anları ve sonrası arkadaşlarının çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülere göre Cebeci'nin yolda birkaç kez düştüğü; burnundan akan kanı silmeye çalışırken arkadaşlarına "Neredeyim ben. Kalkmak istiyorum ben. Hafızamı kaybettim galiba. Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Bayıldım mı?" gibi sorular sordu.

"Rüyadan uyanmış gibiyim"

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene için giden Cebeci, o anları şöyle anlattı:

"Arkadaşlarımın çektiği videolar var. Birkaç defa kaydıktan sonra yüz üstü düşmüşüm. Pazartesi günü düşmüşüm ama ben en son cumartesi gününü hatırlıyorum. Ondan sonrası rüya gibi geliyor. Sürekli 'Bana ne oldu?' diye soruyorum. Sonra unutup tekrar aynı soruları soruyorum. Doktorlar ne söyledi ne sordu hiç hatırlamıyorum. Hastanedeki anılar bende yok. Rüyadan uyanmış gibiyim, o günü ve ondan önceki günü hatırlamıyorum. Bilgiler var ama o iki günü hatırlamıyorum."