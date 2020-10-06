Buzağılar veterinerin kapısına dayandı: "İbrahim yok, birazdan gelin"

Kars’ta veterinere giden buzağılar, sosyal medyada gündem oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kars’ın Selim İlçesi’nde veteriner Hekim İbrahim Özbey’in Kliniğe gelen iki buzağı kapalı bulunun kliniğin önünde bir süre bekledi. Klinikten kimse çıkmayınca buzağılar geldikleri yöne giderek gözlerden kayboldu.

Veteriner Hekim İbrahim Özbey’in kliniğine gelen buzağı kapının önünde durarak bir süre içeri baktı. Daha sonra buzağının ikincisi de aynı şekilde kliniğin önünde geldi. Bir süre bekledikten sonra buzağılar kliniğin önünde ayrıldı.

“İbrahim yoktur, biraz sonra gelin”

Buzağıyı kliniğin önünde gören vatandaş, “Hastalanmış, neyin var. İbrahim yoktur, İbrahim yok. Birazdan gelin, İbrahim yoktur, birazdan gelin. Bana inanmıyor musunuz” diyerek buzağılara seslendi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.