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Buz tutan göle düşen 9 yaşındaki kızı üniversite öğrencileri kurtardı

9 yaşındaki kız çocuğu, çevrede bulunan 3 üniversite öğrencisi tarafından kurtarıldı

30 Kasım 2021 17:30

Çin'in Gansu eyaletinde buz tutan göle düşen 9 yaşındaki kız çocuğu, çevrede bulunan 3 üniversite öğrencisi tarafından kurtarıldı.

Çin'in Gansu eyaletine bağlı Zhangye kentinde 9 yaşındaki bir kız çocuğu, buz tutmuş gölün üzerinde patenle kaydığı sırada buzun kırılması sonucu suya düştü.

Gölün yakınından geçen 3 üniversite öğrencisi, kız çocuğunu kurtarmak için hemen göle atlarken, diğer bir öğrenci ise çevrede bulduğu şerit ve sopa yardımı ile kızın gölden çıkarılmasına yardım etti.

Kaynak: İHA

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