Büyüklüğüyle ünlenen devasa inek Knickers

1.94 boyunda ve 1400 kilogram ağırlığında olan dev ineğin, milyonlarca büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan ülkede türünün en büyüğü olduğu düşünülüyor. Dev cüssesiyle diğer sığırların arasından kolaylıkla göze çarpan Knickers, ömrünün geri kalanını Avustralya'nın Perth kentinin 136 kilometre uzağındaki Myalup kasabasının Preston Gölü besi çiftliğinde geçirecek. Holsten Freisian cinsi Knickers'ın sahibi Patterson, ineğin küçük yaştan bu yana hep göze çarptığını ve birkaç sığır rotasyonundan sonra sürekli büyüyerek kocaman hale geldiğini anlattı. Patterson'a göre, birkaç yıllık ömrü kalan dev Knickers çiftlikte bulunan diğer 20 bin sığırın da gözdesi çünkü Knickers ahırdan çıktığında yüzlerce inek o yerine dönene dek sürekli onu takip ediyor.