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Büyükçekmece'de yangın: Otluk alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaştı

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor

07 Eylül 2021 16:45

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaştı. Tedirginlik yaşayan mahalleli, kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi Güngör Sokak'ta bulunan otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerini de tehdit etti. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar ise kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Büyükçekmece yangınİstanbul

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