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İstanbul'da kadın cinayeti: Eski eşini boğarak öldürdü!

Katil zanlısı Esin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

19 Ağustos 2021 14:51

Büyükçekmece’de 52 yaşındaki Fatma İnan, boşandığı eşi tarafından evinde boğularak öldürüldü. İnan'ı öldüren Metin Esin, olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Dizdariye Mahallesi’nde meydana geldi. İHA'nın aktardığına göre Metin Esin (55), eski eşi Fatma İnan ile (52) "kıskançlık" gerekçesiyle tartıştı. Esin, daha sonra İnan'ı boğarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısı Esin’i evin yakınında gözaltına alarak ifade almak üzere emniyet götürdü.

İnan’ın cenazesi ise polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Katil zanlısı Esin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken İnan ise kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacak.

kadın cinayetleriFatma İnanMetin Esin

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