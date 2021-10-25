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Büyükçekmece'de inekler trafiği birbirine kattı

Bir motosiklet sürücüsü yaralandı

25 Ekim 2021 21:01

İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda başıboş ilerleyen inekler, trafiği birbirine katarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir motosiklet sürücüsü ise aniden duran trafikte hızını düşürmek için fren yaptı. Yağışın da etkisi ile dengesini yitiren motosikletli düşerek, hafif şekilde yaralandı.

Büyükçekmece’de Güzelce Sapağı yakınlarında kime ait oldukları bilinmeyen dört inek, D-100 karayolunun karşı tarafına geçerken sürücüler önlerine çıkan hayvanları görünce hızlarını düşürüp yanlarından geçmek zorunda kaldı. İnekler karşı tarafa geçtikten sonra bir süre D-100 kenarında yürümeyi sürdürdü. İnekler tekrar karayoluna çıkarken sürücüler yol ortasında kaza yapmamak için durmaya başladı. Bu sırada motosikleti ile giden Eren Güleryüz, aniden duran trafikte hızını düşürmek için fren yaptı. Yağışın da etkisi ile dengesini yitiren Güleryüz düşerek, hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: DHA

 

büyükçekmece

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