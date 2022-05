Büyükçekmece'de eski eşini sokak ortasında darp eden saldırgan serbest kaldı

Büyükçekmecede, Can Ö., eski eşi Semra D.'ye sokak ortasında şiddet uyguladı, serbest bırakıldı.



Olay, geçen cuma günü, Pınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Can Ö. ile eski eşi Semra D. bir restoranda buluşup yemek yedi. Restorandan çıkmalarının ardından Can Ö., eski eşini evine davet etti. Kadının ret cevabı üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Can Ö., Semra D.'yi darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Can Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)