T24 LogoT24 Logo
Haberler

Büyükçekmece’de ağır hasarlı 64 daireli 8 binanın yıkım işlemlerine başlandı

09 Nisan 2020 13:51

Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli bulunan 64 daireden oluştan 8 binanın yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım çalışmalarını yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece’de depremde yıkılacak ne kadar bina varsa deprem yıkmadan, biz yıkmaya kararlıyız“ ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükçekmece Belediyesi, yıkım çalışmaları kapsamında 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan 8 bloklu 64 daireli bir sitenin yerinde dönüşümü için yıkımına başladı. Site yıkımı için sabah erken saatlerden itibaren Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri ve belediye yıkım ekipleri hazır bulundu. Sokak yıkım tedbiri kapsamında trafiğe kapatılırken kepçe yardımı ile yapılan yıkım drone ile havadan da görüntülendi. Yıkım çalışmalarını yerinden takip eden ve açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de vuku bulacak olan depremde yıkılacak ne kadar bina varsa deprem yıkmadan, biz yıkmaya kararlıyız“ ifadelerini kullandı.

“Türkiye olarak korona virüse karşı tedbirlerimizi alırken deprem gerçeğini de unutmuyoruz”
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Dünya ve Türkiye olarak korona virüse karşı tedbirlerimizi alırken deprem gerçeğini de unutmuyoruz. Bugün ulus olarak korona virüsle mücadele ediyoruz. Ama deprem gerçeğini de unutmamamız lazım. Şu ana kadar yirmi binden fazla konutu yeniledik. Bugün de 8 bloktan oluşan 64 daireyi yıkıyoruz. Kısa süre içerisinde burada modern bir site yer almış olacak” dedi.

ETİKETLER

büyükçekmecekentsel dönüşümhasarlı binahasar

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2020

Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm'

Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

Almanya’da demokrasinin Korona ile sınavı

Kitaba yerleştirilip gönderilen uyuşturucu kargosu polise yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Davutoğlu konuştu: Ben ve MİT Başkanı Hakan Fidan ısrar ettik;...

4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?...

Hindistan-Çin sınırındaki Sikkim'de gerilim tırmanıyor ...

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı; Ülke TV'ye 3 kez program durdurma...

AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24