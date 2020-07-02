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Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga!

02 Temmuz 2020 15:44

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kişi yaralandı. olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayda tutuklanan bir uyuşturucu satıcısının kaçmaya çalışırken ’dur ihtarı’ sonrasında polis tarafından ayağından vurulduğu öğrenildi. Yaralanan ikinci kişinin ise o sırada orada bulunan arzuhalci olduğu açıklandı.

Olay, Büyükçekmece Adliyesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre dün Esenyurt’ta dün polisten kaçarken kaza yapan zehir taciri M.Ö. bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

M.Ö.’nün adliye önünde elleri kelepçeli vaziyette polisten kaçmaya çalışırken polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bu sırada olay yerinde bulunan arzuhalci Murat S. de seken mermiyle vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

 

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