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Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye, traktörlerin geçmesi için beton döküldü!

Betonun ağırlığına dayanamayan taş köprünün bir kısmı tamamen yıkıldı

08 Şubat 2021 18:26

Antalya'da üzerinden Büyük İskender'in atıyla geçtiği rivayet edilen tarihi taş köprünün üzerine, traktörler daha rahat geçsin diye 50 yıl kadar önce beton döküldü. Betonun ağırlığına dayanamayan taş köprünün bir kısmı tamamen yıkıldı.

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