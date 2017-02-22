Büyük Birlik Partisi: Başbakanın bozkurt işaretini magazinciler yorumlasın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında yaptığı bozkurt işareti hakkında konuşan Destici, "Daha öncede biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'da bozkurt işareti yapmıştı. Dünde Sayın Başbakan bu işareti yaptı. Bunlar tamamen politik tavırlar. Ülkücü tabana mesaj verme adına yapılmış tavırlardır, davranışlardır. Sayın Başbakanda yaparken gülerek yaptı. Dolayısıyla da hangi anlamda hangi manada oradan çok net ve açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da ben bunu yorumlamanın bile doğru olmadığını düşünüyorum. Magazinciler yorumlasın" dedi.