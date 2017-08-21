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'Büyük Amerikan Tutulması': Bir çift herkesten daha heyecanlı

21 Ağustos 2017 00:29

21 Ağustos Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nde 99 yıl sonra ilk kez tam güneş tutulması gerçekleşecek. "Büyük Amerikan Tutulması" olarak isimlendirilen güneş tutulması, ülkenin kuzey doğusundaki Oregon'dan başlayarak bir hat üzerinde batıdaki Güney Carolina'ya ilerleyecek. Bu gökyüzü şenliği için çok sayıda insan dünyanın değişik noktalarından Amerika'ya seyahat edecek ama tutulmayı izlemenin keyfini bir başka çıkaracak bir çift var. 48 yıllık evliliklerinin 26 yılını birlikte güneş tutulmaları yalamaya çalışarak geçiren ve bu amaçla Türkiye'ye de gelen Sharon ve Billy Hahs bu kez koltuklarına yaslanarak tutulmayı izlemenin keyfini yaşayacak. Hem de aile çiftliklerinde, yıllardır onların hikayelerini dinleyen aile üyeleri ile birlikte. Güneş tutulması hastası çift, hikayelerini BBC ekibine anlattı.

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