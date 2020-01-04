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'Büyü' için aslanları öldürdüler; 8 aslan pençeleri ve yüzleri kesik halde bulundu

04 Ocak 2020 19:23

Güney Afrika’da avcılar 8 aslanı zehirli tavuk yedirerek öldürdükten sonra 'büyücülere satmak için' pençelerini ve yüzlerini kesti. 

Olay, ülkenin Pretorya şehrinin batısındaki Rustenburg bölgesinde özel bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. Otel sahibinin Cuma sabahı aslanların sesini duymayınca bulundukları alanı kontrol edince 2’si erkek, 6’sı dişi 8 aslan, pençeleri ve yüzleri kesik halde buldu. Aslanlardan 2’sinin hamile olduğu, ayrıca yeni doğum yapan bir dişi aslanın 3 yavrusundan 2’sinin de öldüğü bildirildi.  
Aslanların dişleri ve pençelerinin büyücülere satılmak için alındığı belirtilirken, yerel medyaya bilgi veren polis sözcüsü olayla ilgili kaçak avcılık soruşturması başlatıldığını söyledi. Güney Afrika polisi tarafından paylaşılan görüntülerde aslanların pençeleri ve yüzleri kesik halde yerde yattığı görüldü. 

Hayvanat bahçesinin hayvanların güvenliği açısından ziyarete kapatıldığı bildirildi. (DHA)

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