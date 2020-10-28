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Bütçe görüşmelerinde HDP'li Paylan ile Meclis Başkanı Şentop arasında ‘Cemil Çiçek’ tartışması

28 Ekim 2020 13:01

T24 Haber Merkezi

Plan Bütçe Komisyonu’nda TBMM’nin 2021 Bütçe Teklifi görüşmeleri yapılırken, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop arasında tartışma yaşandı. 

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda 2021'in bütçe teklifleri görüşüldüğü sırada, komisyonda tartışma çıktı. HDP'li Paylan, Şentop'a "Meclis'in itibarının korunması için ne yaptınız? Musa Farisoğulları'nın, Leyla Güven'in, Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülme talimatı geldiğinde ne yaptınız? Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek gibi 'Ben bunu dönem sonuna bırakıyorum, yargı süreci henüz tamamlanmamıştır' diyemediniz" dedi. 

Bunun üzerine Şentop'tan "Yalan söylüyorsunuz" yanıtı geldi. "Bu kadar yalana tahammülüm olmuyor yani" diyen Şentop'un, Paylan'dan tarih söylemesini istemesi üzerine Paylan, "Belgeleriyle getireceğim" diye konuştu.

Yaşanan sert tartışmanın ardından görüşmelere devam edildi. 

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