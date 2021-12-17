Bütçe görüşmelerinde gerginlik: Kolunda ödem oluşan CHP’li Karaca’ya 5 gün rapor verildi

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulu’nda dün akşam AKP'li ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Genel Kurul’daki arbede sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın kolunda ödem oluştuğu ve kendisine 5 gün rapor verildiği öğrenildi.

TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında dün akşam söz alan AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun sözleri, Genel Kurul’da gerginliğe neden oldu. TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, talep eden her milletvekiline sataşmadan dolayı iki dakika söz vereceğini belirtti ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca kürsüye geldi. Karaca, Ayvazoğlu'nun sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Az önce bu kürsüde, bir kadın milletvekilinin parlamentoda milleti temsil eden milletvekillerine en ağır, en yakışıksız, üstelik nezaketten ve millet iradesine olan, gerçekten inanılmaz, hakaret içerikli sözleri dinlediniz. 'Cehalet' dedi, milletin vekiline 'cehalet' dedi. 'Azıcık demokrasi' dedi. Şunu açıkça söyleyeyim, demokrasiyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden öğrenecek değiliz. 'Şeytani düşünce' dedi, asıl o şeytani düşüncelerin kimlerde olduğunu az önce bu kürsüdeki hatibin ağzından hep birlikte öğrendik. 'Eğilip bükülerek iliklenen ceket...' Çok şükür, öyle bir Genel Başkan'ımız var ki CHP içerisinde hiçbir milletvekili Genel Başkan'ın karşısında, hiç kimsenin karşısında eğilip bükülmez. Bu, CHP'li hiçbir milletvekilinin tavrı değildir. Ama burada konuşan bütün Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin kimlerin karşısında eğilip büküldüğünü; millete küfredenlerin, milletin canına okuyanların karşısında neler yaptığına hepimiz tanığız. 'Helalleşme...' Evet, 'kusursuz teslimiyet...' CHP'de düşünce özgürlüğü vardır. Kusursuz teslimiyet sizdedir, teslimiyetin dik âlâsı sizlersiniz. Hiç sataşmayın. İstanbul Sözleşmesi'ni neden yürürlükten kaldırdığınızı az önceki hatibin sözlerinde gördük."

Karaca'nın konuşmasının ardından oturuma ara verildi. Ara verildiği sırada AKP'li ve CHP'li kadın milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın fiziksel saldırıya dönüşmesi sonucunda, Karaca'nın daha önce yaralanan ve 25 dikiş bulunan kolunda ödem oluştuğu; acil servise giden Karaca’ya 5 gün rapor verildiği öğrenildi. (ANKA)