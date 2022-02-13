Büşra Pekin: Çantamda hep içlik taşırım

Oyuncu Büşra Pekin, katıldığı “İbrahim Selim ile Bu Gece” programda ilginç bir açıklamada bulundu. Pekin'in, İbrahim Selim'in “Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?” sorusuna verdiği “Tuhaf mı bilmiyorum ama içlik" cevabı izleyicileri hem şaşırttı hem güldürdü.

Sanatçı Dilberay'ın hayatını konu alan filmde 'Dilberay’ı canlandıran Büşra Pekin, Zorlu PSM’nin YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu oldu. oyuncu Büşra Pekin oldu. Pekin, çocukluğundan, eğitim hayatına, yaptığı işlerden kariyerine ve son filmi 'Dilberay'la ilgili ayrıntıları İbrahim Selim'e anlattı.

"Tuhaf mı bilmiyorum ama içlik"

Programda bir çok soruya samimiyetle cevap veren Pekin, İbrahim Selim’in “Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?” sorusuna “Tuhaf mı bilmiyorum ama içlik..." yanıtını verdi. Cevabıyla İbrahim Selim ve stüdyodakileri oldukça şaşırtan ve güldüren Pekin, şunları söyledi:

"Gerçekten bizim buraların havasına hiç belli olmuyor yani tatilde de öyleyim işte içime bir tayt alırım ya da ne bileyim bir kolluk, tozluk, içlik ne varsa atarım çantama. Çünkü çantamda fazla ağırlıktan hiç hoşlanmıyorum, o yüzden her şeyi çok ekonomik kullanıyorum ve o gün neye ihtiyacım varsa ona göre düzenliyorum. Fakat mutlaka içimi koruyacak ekstra bir şeyler alırım hep yanıma.”