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Spor

Busenaz Sürmeneli’den oyuncu Kerem Bürsin’in madalya eleştirisine cevap

"Kim ne derse desin, yine asarım"

11 Ağustos 2021 14:34

Tokyo olimpitalarında şampiyon olan milli boksör Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme'nin boynuna altın madalyasını takması nedeniyle gelen eleştirilere cevap verdi. Sürmeneli, "Kim ne derse desin, yine asarım" dedi. Oyuncu Kerem Bürsin’in sosyal medyadaki paylaşımı hakkında da konuşan Sürmeneli, “Kerem abiyle böyle bir şey yaşadık daha sonra tatlıya bağlandı tabii ki. Bu madalyayı Cahit hocamın boynuna asmaktan gurur duyuyorum. Her zaman da asarım, kim ne derse desin yine asarım. Çünkü bu madalya beraber başarımızın mimarı o yüzden istediğim zaman asarım, bu benim hayatım. Kimse zorla yaptırmadı bana, ben isteyerek yaptım” diye konuştu. 

 

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