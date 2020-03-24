Buse Terim: Ailenizden birine bir şey olursa yanına gidemezsiniz, lütfen evde kalın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasından sonra, kızı Buse Terim, sosyal medyadan bir video paylaştı. Terim videoda, "Eğer ailenizden birine bir şey olursa yanına gidemezsiniz. Göremezsiniz! Lütfen bunu düşünerek hareket edin ve lütfen evde kalın” dedi.

Fatih Terim, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla duyurmuştu. Bunun üzerine sosyal medyadan Terim'e destek mesajları yağmasının ardından kızı Buse Terim'den de bir video geldi. İnsanları Koronavirüs'e karşı evlerinden çıkmamaya teşvik eden videoda Terim, "Eğer ailenizden birine bir şey olursa yanına gidemezsiniz. Göremezsiniz! Yasak! Aynı kata bile çıkamazsınız. Lütfen bunu düşünerek hareket edin ve lütfen evde kalın" mesajını paylaştı.