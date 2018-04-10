Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'i 28. haftasında Kasımpaşaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetinin ardından Bursaspor teknik patronu Paul Le Guen ile yollar ayrıldı. Paul Le Guen, böylece Süper Lig'de görevine son verilen 16. teknik direktör oldu. Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Paul Le Guen ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Özlüce Tesisleri'nde yönetim ile bir araya gelen ancak tazminat konusunda uzlaşamayan Fransız çalıştırıcı ise öğle saatlerinde başlayan görüşmenin ardından yardımcılarıya birlikte tesislerden ayrıldı. Açıklama yapmayan Le Guen, yardımcılıklarıyla birlikte tesislerden ayrıldı. Futbolcularla vedalaşan Fransız çalıştırıcı, basın mensuplarının bulunduğu ön kapıyı değil kurmaylarıyla birlikte arka kapıdan tesislerden ayrıldı.