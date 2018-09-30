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Bursaporlu bir grup, Beşiktaş forması giyen kişiye saldırdı

30 Eylül 2018 20:30

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki dinlenme tesislerinde, cumartesi günü, üzerlerinde forması bulunan 2 Beşiktaşlıya yumruk ve tekmelerle saldıran Bursaspor taraftarlarından 2 kişi, Bursa'da gözaltına alındı. Maçlara giriş yasağı bulunan 2 kişi hakkında, 'kasten adam yaralamak' suçundan işlem yapılacağını belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren diğer kişilerin de kimliğinin araştırıldığı öğrenildi. Sivasspor deplasmanına giden bir grup Bursaspor taraftarı Beşiktaş forması giyen bir kişiyi darp etmişti. Sosyal medyaya yayılan görüntülerde birden fazla Bursasporlu taraftar yerde yatan bir kişiyi defalarca tekmelediler. Görüntülere birçok sporsever de tepki gösterdi.

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BeşiktaşBursasporsaldırıSivassportaraftarfutbolmagandateröristgözaltı2 kişi

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