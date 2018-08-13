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Bursa'da yola pusu kuran saldırganlar, özel halk otobüsü taşladı! İşte o anlar

13 Ağustos 2018 14:52

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola pusu kuran saldırganlar, özel halk otobüsü taşladı. Olay sırasında otobüste bulunan sivil polis, havaya ateş ederek saldırganları püskürttü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre; İnegöl merkezden Çeltikçi mahallesine yolcu taşıyan Emrah P. yönetimindeki 16 M 06024 plakalı Özel Halk Otobüsü Çeltikçi mahallesi çıkışında pusu kuran saldırganlar tarafından seyir halinde taşlanmaya başlandı. Gelen taşların kırdığı camlardan uzaklaşarak koltuklara sığınan yolcular, 500 metre ileride otobüsün durmasıyla otobüsten kaçtı. Olay sırasında otobüste bulunan sivil polis olduğu öğrenilen şahıs havaya ateş açarak saldırganları uzaklaştırdı. Jandarma, yaşanan olay ve şüphelileri hakkında çalışma başlattı.

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