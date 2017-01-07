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Bursa'da kar yağışı etkili oluyor

07 Ocak 2017 15:07

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren yağış nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kentte kartpostallık görüntüler oluşurken, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili olurken, trafikte sürücüler zore zor a anlar yaşadı, kardan kayganlaşan yollarda güçlükle ilerledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu şehir merkezinin ana arterlerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan Bursa'da kartpostallık görüntüler oluşurken bazı vatandaşlar, gece sokaklara çıkarak çocuklarıyla kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Bursa'da kar yağışının bugün ve yarın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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