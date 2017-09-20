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Bursa'da kadınlar 'pembe vagon' için ne düşünüyor?

20 Eylül 2017 12:51

Halk arasında 'pembe vagon' olarak bilinen ve üçüncü ayını dolduran uygulamanın Bursa'da kabul gördüğünü ya da vatandaşların günlük pratiğinde yer ettiğini söyleyebilmek ise oldukça zor. Duraklarda belirlenmiş vagon girişlerine 'bayanlara öncelikli vagon' ibaresi koyulmasına rağmen, Bursa halkının kadınlı erkekli bu vagonlara doluştuğunu görmek mümkün. BBC Türkçe'ye konuşan ve pembe vagonlarda seyahat eden kişilerin çoğu, o esnada bayanlara öncelikli vagonda seyahat ettiğinin farkında bile değil. Zira uygulama başlamadan birkaç ay önce, bir internet sitesinde erkek bir kullanıcının 'Pembe Vagonla Cinsel İstismara Son!' başlığı ile açtığı imza kampanyasına 3 bin 628 kişi imza vermişti. İran, Dubai, Mısır, Endonezya gibi müslüman ülkelerde de 'pembe vagon' uygulaması bulunuyor. Ayrıca son on yıldır Tokyo'daki bazı metrolarda da pembe vagonlar kullanılsa da, kadın hakları savunucuları Japonya'nın bu konuda örnek alınabilecek bir ülke olmadığını söylüyor.

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