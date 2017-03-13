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Bursa'da iki kardeşin yaralandığı motorsiklet kazası, güvenlik kamerasında

13 Mart 2017 15:39

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kardeş yaralandı. Trafik kazası, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İnegöl'ün Organize Sanayi 1. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü 19 yaşındaki Uğurcan Vural yönetimindeki tescilsiz motosiklet, aynı yöne giderken petrol istasyonuna dönüş yapan 21 yaşındaki Fatih Atar'ın kullandığı 16 F 9398 plakalı traktör ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisi ile motosiklet devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan ağabeyi 23 yaşındaki Baran Vural yaralandı. Yaralanan iki kardeşe haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındılar. kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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