Bursa'da engelli kadını otobüse almadılar

Bursa'da, engelli Necla D. (47), tekerlekli sandalyesiyle binmek istediği iki özel halk otobüsüne de alınmadı. Bursa'da, engelli Necla D. (47), tekerlekli sandalyesiyle hastaneye gitmek için binmek istediği iki özel halk otobüsüne de alınmadı. Şoförlerin Necla D.'yi görmezden gelerek duraktan ayrılması, kameralara yansıdı. Necla D., "Bu sorun, sadece benim sorunum değil; tüm engellilerin sorunu. Her insan, engelli adayıdır. İnsanlardan destek ya da yardımdan ziyade empati ve anlayış bekliyorum" dedi. Otobüse binmekle sorunlarının bitmediğini ve otobüs şoförleriyle sık sık tartışmalar yaşadığını da söyleyen Necla D., "B46 numaralı otobüsün şoförleriyle defalarca tartıştım. Şoförlerden biri, otobüsteki tüm yolcuların gözü önünde 'Zaten otobüse bedava biniyorsun, bir de seninle uğraşmak zorunda değilim' dedi. Tüm yolcuların karşısında onurumu kırıp, beni rencide etti. Bu şoförlerin neredeyse tamamı ile tartıştım" dedi.