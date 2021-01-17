T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bursa Valiliği açıkladı; Uludağ'daki eğlenceye 76 bin 380 lira ceza

17 Ocak 2021 18:29

Bursa Valiliği, Uludağ'da bir otelde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan yapılan partiye 76 bin 380 lira para cezası uygulandığını duyurdu.

Valilikten, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada ‘Uludağ Oteller Bölgesi'nde kalabalık gruplar halinde partiler yapıldığı, eğlenceler düzenlendiği ve bu organizasyonlarda da pandemi kurallarına riayet edilmediği’ yönünde çıkan bilgiler üzerine açıklama yapıldı.

Açıklamada “Osmangazi ilçesi mülki sınırları içinde bulunan Uludağ Milli Parkı 1. Oteller Bölgesi'nde 15 Ocak 2021 günü saat: 23.00 sıralarında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında; bir otel işletmesinin  teras kısmından yüksek sesle müzik çalındığının tespiti üzerine olaya, hemen müdahale edilmiş. Yapılan incelemede, bahse konu otelin teras kısmında müzik yayını yapılarak sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilmeden otel müşterilerinden toplamda  10  kişilik bir grubun eğlendiği tespit edilmiştir. ‘593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereği’ otel işletmecisine  ve şahıslara maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 76.380 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Erol Köse, Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca’ya seslenmişti

Müzik yapımcısı Erol Köseİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Uludağ’da partiler devam, Covid-19'u ipleyen yok zaar! Yüzlerce sağlık çalışanı boşuna öldü demek!” dedi.

TIKLAYIN - Erol Köse, Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca’ya seslendi: “Uludağ’da partiler devam, yüzlerce sağlık çalışanı boşuna öldü demek"

ETİKETLER

bursavalilikuludağcezapartisosyal mesafe

Diğer Videolar

Kadınlar 8 Mart öncesi Kadıköy'de buluştu: Polis, gökkuşağı bayraklarının alana sokulmasına izin vermedi

CHP'li Başarır: Mersin'de Roman çocuklarımızın yüzde 62’si eğitim almıyor

NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'ta ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

Evde ne bulduysa 7. kattan aşağıya attı

CNN Türk muhabirine canlı yayında sözlü taciz

'Cübbeli Ahmet Hoca' "Kripto paralar caiz mi?" sorusunu yanıtladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Galatasaraylıların tepki gösterdiği Cüneyt Çakır'ın 3 yıl önceki VAR açıklaması...

Eski TÜİK Başkanı'ndan ağır suçlama: Enflasyon verilerinde ağırlığı Şok'a, BİM'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yoğun bakımda tedavisi süren Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si Selin...

Mesut Özil'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması...

2018’deki kur krizini tahmin eden ekonomist Charles Robertson, Türkiye'yi gelecek...

Demirtaş'tan helikopter kazasında şehit olan askerler için mesaj...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Galatasaraylıların tepki gösterdiği Cüneyt Çakır'ın 3 yıl önceki VAR açıklaması...

Eski TÜİK Başkanı'ndan ağır suçlama: Enflasyon verilerinde ağırlığı Şok'a, BİM'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24