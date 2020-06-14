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Bursa'nın Ulu Çınarı misafirlere kapılarını açtı

14 Haziran 2020 13:15

Uludağ yolu üzerinde bulunan 6 asırlık tarihi İnkaya Çınarı "Yeni normal hayat" ile birlikte kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bursa'da Osmanlı Devleti döneminde dikilen ve Bursa'nın simgesi haline gelen 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldıktan sonra tekrar ziyaretçilere açıldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ulu Çınar, "Yeni Normal Hayat'' ile birlikte tekrar misafir ağırlamaya başladı. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle 6 asırdır ayakta duran Ulu Çınar her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla gelen misafirleri gölgesinde serinleten Ulu Çınar, aynı zamanda bulunduğu köyünde ismini aldı. Geçen hafta itibariyle kapılarını açtıktan sonra Uludağ yolunun serin havasında misafirlerin çay ve yemek yedikleri bahçede bol bol temiz hava alarak Bursa manzarasının tadını çıkartıyor.

Antalya'dan geldiğini ve ilk defa tarihi çınara çıktığını söyleyen bir vatandaş, "Osmanlıya başkentlik yapmış bir şehirde böyle bir Ulu Çınarın olması çok güzel bir şey. Bursalılar bu konuda çok şanslı. Ben de burayı çok beğendim. Pandemi sonrası insanlar burayı çok özlemiş. Kurallara uyarak sosyal mesafeye uyarsak çok daha güzel olmaya devam edecek." ifadesinde bulundu.

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