T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan barajda su oranı yüzde 5'e düştü

07 Ocak 2021 12:22

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan biri olan Nilüfer Barajı'nda su seviyesi yüzde 5'e düştü. Kuraklık havadan görüntülendi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık Bursa'yı da ciddi oranda etkiliyor. Bursa'nın en önemli su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda su seviyesi yüzde 5'e kadar geriledi. Bu mevsimde ağzına kadar dolu olması gereken devasa büyüklükteki baraj kurumuş görüntüsüyle görenleri endişeye sevk ediyor.

Nilüfer Barajı'ndaki kuraklığı yerinde gidip inceleyen Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği üyeleri, yıllardır çevreyi korurken küresel iklim değişikliğinden dolayı bu hale gelmemek için mücadele ettiklerini belirtti. Barajdaki kuraklığı görüp endişeye kapılan Bursalı vatandaşlar yağmur ve karın bir an önce yağmasını bekliyor.

Nilüfer Barajı önünde açıklama yapan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Bursa'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Nilüfer Barajı'ndayız. Bu baraj kuraklıktan dolayı kurumuş, doluluk oranı ise yüzde 5 civarında. Bu barajın altındaki Doğancı Barajı'nda ise oran yüzde 20'nin altına düşmüş durumda. Kuraklık bağıra bağıra ben geliyorum dedi. Biz dernek olarak ve dünyadaki uzmanlar hep söyledi; iklim değişiyor. Çok ciddi biçimde kuraklık olacak. Bursa'da bu zamana kadar bazı projelere karşı çıkarken şunu ifade ediyorduk. Biz karşı çıktığımız projede iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkat çektik. Bizim yıllardır anlatmak isteğimiz aslında bunun olmaması içindi. Bu durum bizim bile beklentimizden daha önce başladı. Biz demiştik diye övünmek istemiyoruz. Bu kuraklıktan hepimiz etkileniyoruz. Bundan sonra herkese çok ciddi görevler düşüyor. Sanayiin eski sistemle vahşi bir şekilde su kullanmasının önüne geçmemiz lazım. Artık kullandığı suyu tekrar kullanabilen sanayie ihtiyacımız var. Suyu vahşice kullanan sanayi kuruluşları kapatılmalıdır. Bursa'da 23 tane sanayi bölgesi var" dedi.

ETİKETLER

bursanilüferbarajsukuraklık

Diğer Videolar

Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge'yi nasıl istediğini anlattı: 3 yıl sürdü o an benim için

Acil iniş yapan uçak otoyolda araca çarptı

Trafikteki tartışmayı fırsat bilen hırsız, araçtan telefon çaldı

Koronavirüsün konuşma yoluyla yayılışı görüntülendi

Pervin Buldan: Yüz yıl da geçse önünüzde diz çöken bir HDP’liyi asla göremeyeceksiniz

Gelecek Partisi'nden Berat Albayrak videosu: "Unutanlar ve unutmaya çalışanlar için: 'Burası çok önemli''

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Doğu Perinçek "Güneydoğu'da Vatan Partisi'ne çok büyük bir yöneliş var;...

Kayalıklardan itildiği iddia edilen Semra Aysal’ın son görüntüleri ortaya çıktı:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mert...

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan Soylu'ya yanıt: Kandil fotoğrafları PKK’den...

Özgür Demirtaş'tan "Berat Albayrak'a CV gönderdi" iddiasına ilişkin açıklama...

Kılıçdaroğlu'na HaberTürk'ten 'Berat Albayrak' sansürü; CHP lideri katılacağı programı iptal...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Doğu Perinçek "Güneydoğu'da Vatan Partisi'ne çok büyük bir yöneliş var;...

Kayalıklardan itildiği iddia edilen Semra Aysal’ın son görüntüleri ortaya çıktı:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24