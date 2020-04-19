T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bursa'nın boş sahilleri havadan görüntülendi

19 Nisan 2020 16:24

Bursa'nın Mudanya ve Gemlik ilçelerinde eskiden iğne atsan düşmez dedirten sahil şeridinin boş hali dikkat çekti. Mudanya ilçesinde BUDO feribot iskelesinden başlayıp Mudanya Mütareke Evi ve eski askeri lojmanlara kadar uzanan boş sahil yolu havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bu haftaki ikinci gününde boş kalan sokaklar havadan görüntülendi. Bursa şehir merkezi dışında özellikle sahil yollarıyla meşhur Mudanya ve Gemlik ilçeleri de sessizliğe büründü. BUDO ve İDO feribot iskelelerinin bulunduğu bölgelerdeki geniş otoparklarda araçlar olmayınca yüzlerce metrekarelik boş alan ortaya çıktı. Mudanya'da iğne atsan yere düşmeyecek şekilde kalabalığın görüldüğü sahil şeridinin boş hali de drone ile havadan görüntülendi. İnsanlar olmayınca kirlilik seviyesi de azalan denizin masmavi görüntüsü dikkat çekti.

ETİKETLER

bursasahilmudanyasokağa çıkma yasağıkoronavirüs

Diğer Videolar

Şirin Payzın: Programımıza verilen ceza seyircinin haber alma hakkına kesildi

ABD'den çapıcı görüntüler; binlerce protestocu Burnside Köprüsü'ne yüzükoyun yattı

İstiklal Caddesi’nde yeni normale dönüş başladı

Meral Akşener, Nazım Hikmet şiiri okudu: Bu hasret bizim

Koronavirüs | Mehmet Tezkan: Yeni bir dalga gelirse metrobüslerden başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020’yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Program sunucusu By Kuş, Almanya'da yere Türk bayrağı çizilmesine tepki...

Takside kadına şiddet...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"15 Temmuz boşluğumuza geldi, istediklerimizi yapamadık" diyen Sevda Noyan...

Türkbükü'nde şezlong fiyatı günlük bin lira, aylık 24 bin lira...

Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hâkimin ilginç para trafiği; 16...

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu...

Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi daha hayatını kaybetti, 786 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Program sunucusu By Kuş, Almanya'da yere Türk bayrağı çizilmesine tepki...

Takside kadına şiddet...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24