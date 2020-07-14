Bursa'da yıllar sonra ilk kez görülen su samuru yaralı halde bulundu

Bursa'da yıllar sonra su samuru görüntülendi. Yaralı su samurunu kurtarmak için vatandaşlar harekete geçti.

Bursa'nın İznik ilçesinde yıllar sonra görülen su samuru, bir dişi ve arka ayağı kırık halde bulundu. Çakırca Karasu deresinde oldukça azalan suyun içerisinde vatandaşlar tarafından görüntülenen su samurunu bu hale insanların getirmiş olabileceği düşünülüyor. Vücudunda darp izleri de bulanan su samuru için vatandaşlar harekete geçti.

Jandarma ile irtibata geçen vatandaşlar, kısa süre sonra su samurunun öldüğünü ifade etti.