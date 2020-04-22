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Bursa'da yasak öncesi kilometrelerce su kuyruğu!

22 Nisan 2020 16:02

Yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi Bursa’da binlerce kişi, Uludağ’dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

700 yıllık tarihi Osmanlı Köyü Hamamlıkızık’taki su fabrikasından bidon bidon kaynak suyu doldurmak isteyenler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Bursalılar Uludağ’ın kaynak sularını Hamamlıkızık’taki fabrikanın bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden istedikleri kadar doldurabiliyor.

İçinde mesire alanı da bulunan fabrikada kaynağından 19 litrelik her bidon 2.5 lira karşılığında dolduruluyor. Yanlarında çok sayıda galon ve bidon getirip araçlarıyla Hamamlıkızık’a akın eden Bursalılar, Cumalıkızık ve Değirmenönü kadar uzayan kuyruk oluşturdular.

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