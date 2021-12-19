Fırında 5 TL'den satılan ekmeği 2 TL'ye almak isteyen vatandaşlar, yağmur altında uzun kuyruklar oluşturdu

19 Aralık 2021 10:04
Bursa'da soğuk havaya rağmen vatandaşlar, BESAŞ'a ait ekmek büfeleri önünde ucuz ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Bursa’nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde vatandaşlar, fırından 3 lira daha ucuz olan halk ekmekten alabilmek için büyükşehir belediyesi iştiraki olan BESAŞ büfelerinin önünde akın etti.
Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen yağmur altında büfelerin önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyrukta bekledi. Bursa’da ekmek fırınlarında 400 gram ekmek 5 liraya, 200 gram ekmek ise 2 lira 50 kuruşa satılırken, BESAŞ büfelerinde ise 400 gram ekmek 2 liradan satılıyor.
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