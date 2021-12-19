T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fırında 5 TL'den satılan ekmeği 2 TL'ye almak isteyen vatandaşlar, yağmur altında uzun kuyruklar oluşturdu

Bursa’nın Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde vatandaşlar, ucuza ekmek için BESAŞ büfelerine akın etti

19 Aralık 2021 10:04

Bursa'da soğuk havaya rağmen vatandaşlar, BESAŞ'a ait ekmek büfeleri önünde ucuz ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Bursa’nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde vatandaşlar, fırından 3 lira daha ucuz olan halk ekmekten alabilmek için büyükşehir belediyesi iştiraki olan BESAŞ büfelerinin önünde akın etti.

400 gram ekmek 2 liradan satılıyor

Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen yağmur altında büfelerin önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyrukta bekledi. Bursa’da ekmek fırınlarında 400 gram ekmek 5 liraya, 200 gram ekmek ise 2 lira 50 kuruşa satılırken, BESAŞ büfelerinde ise 400 gram ekmek 2 liradan satılıyor.

BursaNilüferYıldırımOsmangaziucuz ekmek kuyruğuBESAŞ

Diğer Videolar

Tarkan yeni şarkısının 10 saniyelik kısmını sosyal medyadan paylaştı

Kocaeli'de esnafın zamlı faturalara isyanı: "Birileri ejder meyveleri yerken, ben burada soğukta oturmaya karşıyım"

İyi Partili Özlale, 6 genel başkanın 12 Şubat'ta gerçekleşecek görüşmesiyle ilgili konuştu: Buradan direkt olarak siyaseti değiştirecek bir şey çıkacağını zannetmiyorum

Sümela Manastırı'nda tepki çeken DJ'li tanıtım filmi, Yunanistan kanalında

Kaftancıoğlu: 'Zamlar geri alınsın' diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı yapacağımız basın açıklamasıyla başlatıyoruz

Önce elektrik çarptı, sonra 'kulübede sigara içtiği' gerekçesiyle işten çıkarıldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24