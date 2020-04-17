Bursa'da vatandaşlar, 'Hafta sonu sokağa çıkma yasağı' öncesi yüzlerce metrelik 'et kuyruğu' oluşturdu

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'da bu gece yarısı 00.00'dan itibaren hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar, yüzlerce metrelik et kuyruğu oluşturdu.

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu 30'u büyükşehir 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 2 gün sokağa çıkamayıp ihtiyaçlarını karşılamayacak olan vatandaşlar, yasak öncesi kasaplara hücum etti. Et tedarik etmek isteyen vatandaşlar, kasaplarda yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar saatlerce et alabilmek için kuyrukta bekledi.

Sokağa çıkma yasağı olacağı için ihtiyaçlarını temin etmek için sokağa çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, "Hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Biz de ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışverişe çıktık. Uzun zamandır kuyrukta bekliyoruz" dediler.