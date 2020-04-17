T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bursa'da vatandaşlar, 'Hafta sonu sokağa çıkma yasağı' öncesi yüzlerce metrelik 'et kuyruğu' oluşturdu

17 Nisan 2020 13:07

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'da bu gece yarısı 00.00'dan itibaren hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar, yüzlerce metrelik et kuyruğu oluşturdu. 

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu 30'u büyükşehir 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 2 gün sokağa çıkamayıp ihtiyaçlarını karşılamayacak olan vatandaşlar, yasak öncesi kasaplara hücum etti. Et tedarik etmek isteyen vatandaşlar, kasaplarda yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar saatlerce et alabilmek için kuyrukta bekledi. 

Sokağa çıkma yasağı olacağı için ihtiyaçlarını temin etmek için sokağa çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, "Hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Biz de ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışverişe çıktık. Uzun zamandır kuyrukta bekliyoruz" dediler. 

ETİKETLER

habervideobursaet kuyruğuetkuyrukkoronacoronavirüssalgınpandemikoronavirüs

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Mayıs 2020

Londra'da da binlerce kişi George Floyd için sokakta

"İktidara oy vermem" deyince tartışma çıktı: "Nankörlük; o zaman metrobüse binme!"

Polisin George Floyd'u boğarak öldürmeden önce araç içinde darp ettiği anlar!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Gezi' paylaşımı

ABD'de protestocular tarihi 'köle pazar binasını' ateşe verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bodrum'da görülen hayvan jaguar sanılmıştı; gerçek ortaya çıktı...

Mehmet Metiner’den SpaceX'in uzay mekiğine ilişkin yorum: Zulmetme araçları bunlar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Şevket Çoruh'tan "Hiç mi kenara para koymadınız" diyen Sabah yazarına:...

Oruç Aruoba yaşamını yitirdi...

Öldürülen Derik Kaymakamı'nın ağabeyi: Bombayı emniyet amiri koydu...

Türkiye'de Koronavirüs | 25 kişi daha hayatını kaybetti, 839 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bodrum'da görülen hayvan jaguar sanılmıştı; gerçek ortaya çıktı...

Mehmet Metiner’den SpaceX'in uzay mekiğine ilişkin yorum: Zulmetme araçları bunlar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24