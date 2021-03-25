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Bursa'da toprak kayması: Bölgede yaşayanlar tahliye edildi

Kaymanın yaşandığı alanda çalışmalar başladı

25 Mart 2021 20:20

Bursa'da tarihi tophane surları ve hisarının bulunduğu mahallede toprak kayması meydana geldi. İlk bilgilere göre bazı binaların hasar gördüğü; bu binalarda oturan vatandaşların polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde tahliye edildiği belirtildi.

Bursa'da Kavaklı Mahallesi'nde Üftade Hazretleri'nin kabristanında bulunduğu Üftade Sokak üzerinde yaklaşık 5 metrelik bir alanda toprak kayması yaşandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, toprak kayması sebebiyle hasar gören bir binadaki vatandaşlar olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

Bölgede güvenlik şeridi oluşturulurken aynı sokakta bulunan diğer bina sakinleri de güvenlik amaçlı evlerini boşalttılar. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerde kaymanın yaşandığı alanda çalışmalara başladı.

bursatoprakkayma

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