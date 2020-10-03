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Taksi durağı önünde 2 bin yıllık lahit

03 Ekim 2020 15:48

Bursa’nın İznik ilçesindeki Ayasofya Camii bahçesinde kaderine terk edilmiş 2 bin yıllık lahit, taksi durağının bir parçası haline geldi.

UNESCO’nın geçici miras listesinde bulunan 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik’te Ayasofya bahçesinde roma dönemine ait 2000 yıllık lahit bulunuyor. Kaderine terk edilmiş lahit ilgisizlikte kuma gömülmüş ve hava şartlarından dolayı tahrip görmüş.

Bunun tarihi lahit olduğunu öğrenince şaşkına dönen taksici Bedri Zağlı, “Benim lahit olduğundan haberim yok. Fakat burada çürüyor. Herkes merak bakıyor kimse ne olduğunu bile bilmiyor. Müzeye veya daha Başka bir yere kaldırılırsa daha çok ilgi çeker. Ve turizme katkısı olur” dedi.

Lahitin hemen dibinde ise taksi durağı bulunuyor. Taksiciler zaman zaman sehpalarını lahitin dibine koyup çaylarını kahvelerini 2 bin yıllık lahide dayayıp içiyor.

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