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Bursa'da süpermarkette zehirli yılan paniği

Yılan yakalandı ve daha sonra doğaya salındı

04 Kasım 2021 21:25

Bursa’nın İznik ilçesinde bir süpermarkete giren yılan uzun bir mücadelenin ardından yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, olay 15.30 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Topkapı mevkiinde bulunan bir süpermarkette yaşandı.

Vatandaşlar marketin önünde yılanı görünce panikleyerek itfaiyeye aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı etkisiz hale getirmek için mücadele verdi.

Boyu 1 buçuk metrelik zehirli yılan olduğu öğrenilen ekiplerin uzun mücadelesi sonucu canlı yakalandı ve daha sonra uzak bir tepede doğaya salındı.

Kaynak: İHA

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