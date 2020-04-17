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Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi uzun su kuyruğu!

17 Nisan 2020 10:34

Bursa’da Uludağ'ın eteklerindeki su tesisine damacanalarıyla akın eden vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Vatandaşlar su doldurmak için saatlerce sıra bekledi. 

Hafta sonu (17 -19 Nisan) sokağa çıkma yasağında susuz kalmak istemeyen Bursalılar, Uludağ’ın kaynak sularından almak için Kestel ilçesindeki su tesislerine akın etti. Neredeyse dörtte biri fiyatına satılan sudan almak için vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Oluşan araç kuyruğu trafiği de kilitledi. Görevlilerin yönlendirmesiyle araçlar sıra sıra içeri alınırken, çeşmelerin önlerinde de kuyruk oluştu. Kimi 10 litrelik bidonlara 1-2 haftalık suyunu doldururken, kimi ise 20 litrelik damacanalar ile aylık suyunu temin etti.

 

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