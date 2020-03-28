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Bursa’da, şehirlerarası seyahat kısıtlama uygulaması başladı

28 Mart 2020 13:48

Bursa'da, şehirlerarası yolculuğun valilik iznine tabi olduğunun açıklanmasının ardından, emniyet ekipleri uygulamalarına başladı. Ekipler, konuyla ilgili olarak sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre iller arası otobüs seferleri valilik izniyle yapılabilecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararla; tedbirlerin etkinliğinin artırılarak, virüsün yayılmasının engellenmesi ile toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak esas alınacak.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerine yönelik bu düzenleme sonrasında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de harekete geçti. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında emniyet müdürlüğü ekipleri, Antalya, Eskişehir, İstanbul, Ankara gibi birçok şehre seyahat eden araç sürücülerini ve yolcu taşıyan otobüsleri durdurdu. Sürücülere ve yolculara kanun hakkında bilgilendirme yapan emniyet ekipleri, zorunlu olmadıkça şehirlerarası yolculuk yapılmaması gerektiğini söyledi.

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