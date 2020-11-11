Otobüste iki kadına bakarak mastürbasyon yapan erkek: Alkollüydüm, hatırlamıyorum!

Bursa’da şehir içi sefer yapan bir otobüste iki genç kadına bakarak mastürbasyon yapan Mustafa Ç.’nin taciz anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Tacizi fark eden genç kadınlardan biri Mustafa Ç.’ye bağırarak tepki gösterdi bunun üzerine otobüs şoförü otobüsü durdurarak durumu polislere bildirdi.

Taciz eden kişi, taciz ettiği ve kendisine tepki gösteren kadınlara saldırmaya çalıştı. Saldırgan Mustafa Ç. kadınlara taciz hakkında sosyal medyada paylaşım yapmamalarını söyledi. Tacize maruz bırakılan kadın ise ‘’Belki bunu daha önce de yaptınız ama ben size ses çıkardım, bir de kızınız varmış ben öğretmenim o çocukları sizin gibilerden korumaya çalışıyorum her gün!’’ dedi.

Tacizci Mustafa Ç. ‘’Gözlerime bakın bu ben değilim otobüse binmekle hata yaptım, alkollüyüm, hatırlamıyorum bile’ diye konuştu.

Kadınların şikayeti üzerine Mustafa Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.