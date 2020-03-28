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Bursa'da otobüs yoldan çıktı köprüde asılı kaldı

28 Mart 2020 12:40

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü, bariyerlere çarptı. Otobüs, alt yola düşmeden bariyer ile yol kenarındaki duvar üzerinde asılı kaldı. Otobüs Selçuk S., kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'ndeki Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada Belediye'ye ait otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aştı.

Otobüs, alt yolun kenarındaki duvar ile bariyerler üzerinde asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yara almayan sürücü Selçuk S., otobüsten çekiçle camları kırarak çıktı.


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