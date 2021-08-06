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Bursa’da minibüsçülerin sopalı 'yolcu kavgası' kamerada

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlattı

06 Ağustos 2021 19:39

Bursa’da şehir içi yolcu taşıyan minibüs şoförleri yolcu kavgasına tutuştu. Sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Kent Meydanı dolmuş duraklarında meydana geldi. Şehrin doğusuna yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri perona girdikleri sırada bir anda tartışmaya başladı. Yolcuların hangi araca bineceği konusunda anlaşamayan şoförler bir anda kavgaya tutuştu. Araca binmek isteyen yolcuların araya girmesine rağmen öfkesini dindiremeyen şoförler tekmeli yumruklu birbirine girdi. Yolcu ve şoförlerin karmaşası sırasında ise bir şoför ise kendi aracından aldığı sopayla diğer meslektaşına saldırdı.

Sopayla defalarca meslektaşına vuran şoförü durakta bekleyen yolcular ve diğer araç şoförleri araya girerek durdurdu. Şoför, hakaret ve küfürler yağdırdı.

Olay anında durakta minibüs bekleyen başka bir yolcu ise kavga anlarını görüntüledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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