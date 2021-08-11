Bursa'da metroda müzik çalan gençler ile bir vatandaş arasında tartışma çıktı

Bursa'da metroya binen müzisyenler, tek parça şarkı söyleyip, şarkı bitince yolculardan para toplayıp, diğer vagona biniyor. Ancak genç müzisyenlerin bindiği vagonda yüksek sesle müzik çalınmasından rahatsız olan bir vatandaş, gençleri müziğin sesini biraz kısmaları konusunda ikaz edince tartışma çıktı.