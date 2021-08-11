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Bursa'da metroda müzik çalan gençler ile bir vatandaş arasında tartışma çıktı

Gençlerin yaşlı adamla tartışmaları kameralara yansıdı

11 Ağustos 2021 21:08

Bursa’da metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile aşırı sıcakta yüksek desibelli sesten rahatsız olan vatandaş arasında yine tartışma çıktı. Gençlerin yaşlı adamla tartışmaları kameralara yansıdı.
 
Bursa'da metroya binen müzisyenler, tek parça şarkı söyleyip, şarkı bitince yolculardan para toplayıp, diğer vagona biniyor. Ancak genç müzisyenlerin bindiği vagonda yüksek sesle müzik çalınmasından rahatsız olan bir vatandaş, gençleri müziğin sesini biraz kısmaları konusunda ikaz edince tartışma çıktı.
 
Yaşlı adamın ikazını dikkate almayan gençler, yüksek sesle müzik çalmaya devam etti. Bir parçalık şarkılarını söyleyen gençler, vagonda para toplarken, yaşlı adam sitemini dile getirdi.
Yaşlı adamın, gençlere, "Şarkı söylememenizi istemiyorum, sadece sesi biraz kısmanızı istiyorum. Yüksek desibelle çalmayın" dedi. Gençler yaşlı adamı tersleyince gerginlik yaşandı.
metrobursa

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