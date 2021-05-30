T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bursa’da kovalamaca sonunda yakalanan kişi: Dişim düştü, dişimi bulun

Gözaltına alınan kişilerden E. R.Y., . “Dişim düştü, dişimi bulmam lazım" dedi

30 Mayıs 2021 11:16

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi, polisi görünce otomobil ile kaçtı. Gözaltına alınan kişilerden E. R.Y., . “Dişim düştü, dişimi bulmam lazım" dedi.

Osmangazi ilçesinde devriye görevi yapan Motosikletli Yunus Timleri, bir otomobilin, kendilerini görünce geri giderek kaçmaya başladığını fark etti.
 
Ekipler, kaçan otomobili yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda Hürriyet Mahallesine bağlı Ragıp sokak üzerinde kıstırıp yakaladı. Sürücü E. R.Y. ile yanındaki arkadaşları C. E.Ç., V. A., ve Y. Ö'nün izin belgeleri olmadığı belirlendi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise pompalı tüfek ve silah bulundu.

Sürücü E. R.Y., "Dişim düştü dişimi bulmam lazım ağrı yapıyor demesi dikkatlerden kaçmadı. Cem E.Ç. ise neden kaçtınız sorusuna arabayı arkadaşım kullanıyordu. Ona sorun” dedi.

Toplam 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile 12 bin 600 TL para cezası kesildi.

Polis ekipleri yapılan aramada sürücü E. R.Y’nin düşen dişini bularak teslim etti.

Kaynak: İHA

bursapoliskısıtlamadişim düştüdişimi bulun

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Temmuz 2021

Rober Hatemo: Evlenmeye hazırım

Adana’da bin 300 polisle “Huzurlu Sokaklar” uygulaması

Kavurucu sıcaklarda çocuklardan tehlikeli serinleme yöntemi

ASKİ, bayram öncesi su tasarrufu ve kurban atıkları konusunda uyardı

Murat Övünç'ün oğlu tepki çekti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24