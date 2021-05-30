Bursa’da kovalamaca sonunda yakalanan kişi: Dişim düştü, dişimi bulun

Osmangazi ilçesinde devriye görevi yapan Motosikletli Yunus Timleri, bir otomobilin, kendilerini görünce geri giderek kaçmaya başladığını fark etti.

Ekipler, kaçan otomobili yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda Hürriyet Mahallesine bağlı Ragıp sokak üzerinde kıstırıp yakaladı. Sürücü E. R.Y. ile yanındaki arkadaşları C. E.Ç., V. A., ve Y. Ö'nün izin belgeleri olmadığı belirlendi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise pompalı tüfek ve silah bulundu.