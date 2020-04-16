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Bursa'da Koronavirüs'ü yenen hemşire alkışlarla taburcu oldu

16 Nisan 2020 14:23

Bursa'da yeni tip Koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan bir hemşire ile 2 hasta alkışlarla taburcu oldu.

Görevi başında hastalık kapan ve iyileşen hemşire, "10 gündür kızımı göremiyorum. Şimdi buradan gidip yine kızımı göremeyeceğim, sosyal izolasyondayım. Çocuğumu çok özledim" dedi. 

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında kayıp sayısı artarken, umut veren haberler de gelmeye devam ediyor. 

Bursa'da eklem ve öksürük şikayetleriyle hastaneye giden ve burada yapılan testlerde yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan 69 yaşındaki Rahim Demirtaş ve 46 yaşındaki Necati Duman ile hemşire Gülşah Engin Ceylan, zorlu süreci atlatarak hastaneden taburcu oldu.

Hastalık sürecinde zor anlar yaşadıklarını, ama hastane görevlilerince çok iyi bakıldıklarını söyleyen vatandaşlar, hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu oldu.

10 gündür kızını göremeyen hemşire Gülşah Engin Ceylan ise, kızını çok özlediğini ifade etti. 

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