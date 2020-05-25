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Bursa'da Koronavirüs tedavisi gören 45 günlük bebek taburcu oldu

25 Mayıs 2020 14:27

Bursa Şehir Hastanesinde entübeden normal servise alınan 65 yaşındaki Koronavirüsü hastasının ardından bir sevindirici haberde Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nden geldi. Bursa’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 45 günlük kız bebek, hastaneden taburcu edildi.

Bursa’da yüksek ateş tanısıyla Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelen 45 günlük bebek yapılan testler sonucu pozitif çıkması nedeniyle tedavi altına alındı. 2 günü yoğun bakım olmak üzere, 9 günlük tedavisinin ardından iyileşen bebek sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. 

Henüz 45 günlük olan ve taburcu edilen bebek hakkında açıklama yapan Uzm. Dr. Emre Gök,"Bebeğimiz acil polikliniğimize 9 gün önce düşmeyen ateş şikâyetiyle geldi. Hastamızın fiziki muayenesinde genel durumu kötü ve solunum sıkıntısı olması nedeniyle Covid-19 ön tanısıyla yoğun bakım ünitemize yatırdık. Burada yapılan tetkikler Covid tanısı kesinleşen bebeğimiz, gerekli tedaviyi aldıktan sonra taburcu oldu. Bizim buradaki en büyük sevincimiz, pandemi sürecinde en küçük yaştaki hastamızın karantina koşullarına uymak şartıyla şifa ile taburcu etmemiz oldu” dedi.

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