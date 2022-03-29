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Bursa'da kaçan boğa kendisini yakalamak isteyenleri böyle kovaladı

Boğa, kendisini yakalamak isteyen ekiplerin elinden kaçarak gözden kayboldu

29 Mart 2022 20:30

Bursa'da sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. Bir kişinin sopayla yere vurmasıyla ürken boğa, kendisini yakalamak isteyenleri kovaladı. Kaçan vatandaşların sığındığı dükkânın vitrin camını kırıp içeri giren boğa, bir süre sonra dükkândan çıkarak araçların arasına daldı.

Sahibinin elinden kaçan boğa, trafiğin en yoğun olduğu saatte Bursa-Ankara yoluna çıktı. Yol ortasında duran boğayı gören araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Trafik dururken, kendisini yakalamak isteyen bir kişinin sopa ile vurduğu boğa, onlarca kişiyi önüne katıp kovaladı.

Boğadan kaçanlar Gürsu Kavşağı yakınlarında bir dükkâna sığındı. Ancak boğa, dükkânın vitrin camını kırarak içeri girdi. Kalabalık paniğe kapılırken, bir süre sonra dükkândan çıkan boğa yine araçların arasına daldı.

O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Duran trafikte, bir süre araçların arasında dolaşan boğa, kendisini yakalamak isteyen ekiplerin elinden kaçarak gözden kayboldu. 

Kaynak: DHA

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