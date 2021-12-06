Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 55 kilo sentetik kannabinoid ile 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Şüphelinin sakladığı uyuşturucu maddeyi, narkotik köpeği 'Fırtına' buldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısları suç unsurları ile birlikte yakalamalarına yönelik devam ettirdiği savaş aralıksız sürüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığını belirlenen şahısa narkotik ekipleri film gibi bir operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli üstünde ve araç içerisinde 55 kilogram sentetik kannabinoid ile 3 kilogram 400 gram esrar ele geçirildi.